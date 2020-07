Non sempre le case automobilistiche propongono offerte su singoli modelli: un esempio è Hyundai, che per il mese di luglio propone l’iniziativa Maxi Rottamazione, estesa su ogni tipo di vettura e motorizzazione.

Innanzi tutto, la rottamazione deve riguardare un veicolo più vecchio di 10 anni, immatricolato entro il 31 dicembre 2009: in questo caso, si ottiene un bonus di 1.500 euro.

Accanto alla Maxi Rottamazione, Hyundai aggiunge due nuovi Voucher, scaricabili dal sito Hyundai e validi fino al 31 luglio:

Loyalty , con cui i clienti già in possesso di una Hyundai nel nucleo familiare ottengono uno sconto aggiuntivo di 1.500 euro.

, con cui i clienti già in possesso di una Hyundai nel nucleo familiare ottengono uno sconto aggiuntivo di 1.500 euro. New Buyer, che vale 500 euro e viene assegnato a chi acquista una vettura per la prima volta.

Questi vantaggi si uniscono poi al finanziamento i-Plus Gold, una formula personalizzabile con anticipo, rate intermedie e maxi rata finale, che può essere rifinanziata, oppure non pagata in caso di sostituzione o restituzione.

Per esempio, sulla Tucson Mild Hybrid 48V XPrime, si ottiene un vantaggio di 8.300 euro attivando Maxi Rottamazione e Voucher Loyalty.

Vantaggi

Il primo vantaggio riguarda la validità dell’offerta dopo i blocchi per Coronavirus: è Hyundai stessa a indicare come obiettivo il sostegno alla domanda per rilanciare la ripresa, insieme al “rinnovo del parco circolante italiano”.

I vantaggi sono diversi, e possono arrivare in totale fino a 9.500 di sconti, eventualmente cercando anche una vettura in pronta consegna tramite il sito Click to Buy.

Svantaggi

In questo caso, la promozione consiste in uno sconto generale che va calibrato su una qualsiasi vettura a marchio Hyundai, analizzando bene la propria situazione: si può avere un'auto ultradecennale da dare in permuta, e per gli altri sconti avere già una Hyundai o, al contrario, non avere mai posseduto auto.

È quindi importante concordare questo tipo di sconto e l’eventuale finanziamento con la concessionaria, passando prima dai servizi del sito web.

In sintesi

Promozione Maxi Rottamazione Scadenza 31 luglio 2020 Sconto 1.500 euro Limitazioni e condizioni Vale su qualsiasi modello Hyundai

Rottamazione di una vettura immatricolata prima del 31 dicembre 2009

Promozione Voucher Loyalty Scadenza 31 luglio 2020 Sconto 1.500 euro Limitazioni e condizioni Il proprio nucleo familiare deve possedere già una vettura Hyundai