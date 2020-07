Trasformare una Nissan GT-R in un fuoristrada non si direbbe essere un’idea tanto folle, considerando l’ottimo sistema di trazione integrale di cui è dotata. Meno comune è invece l'investimento necessario per creare questa bestia da 600 CV.

Grazie al lavoro di Classic Youngtimers Consultancy, un’azienda olandese il cui obiettivo è realizzare i sogni più bizzarri dei propri clienti, per circa 95.000 euro potrete portare la vostra Nissan GT-R fuori dalle comuni strisce d’asfalto.

Sospensioni rialzate e un motore più aggressivo

Per affrontare anche i terreni più accidentati, questa GT-R è stata alzata da terra di circa 12 centimetri rispetto alla normale versione. I parafanghi sono stati modificati e resi più ampi e resistenti, grazie a delle fasce con bulloni a vista, per permettere il montaggio di pneumatici più grandi adatti alle avventure off-road.

Questa “Godzilla” da fuoristrada è spinta da un motore V6 biturbo 3,8 litri in grado di erogare la potenza di oltre 600 cavalli. Il tempo di scatto da 0 a 100 km/h è di appena 2,9 secondi. Anche se, con gli pneumatici da fuoristrada e il peso aggiuntivo del portapacchi, la macchina subirebbe sicuramente una diminuzione delle performance.

Luci extra e stile militare

Il portapacchi personalizzato contiene un’utile ruota di scorta e una barra LED luminosa puntata in avanti, perfetta per illuminare a giorno qualsiasi tipo di terreno. E per aumentare ancora di più la visibilità, sul paraurti anteriore di questa speciale GT-R troviamo due enormi fari color ambra.

Quale veste migliore, poi, per un’auto così, di una carrozzeria con motivo mimetico? La Classic Youngtimers Consultancy ha scelto di utilizzare delle chiazze color grigio chiaro, arancione e “canna di fucile” su sfondo bianco.

Non è la prima volta che quest'azienda trasforma una “normale” auto sportiva in un mezzo da fuoristrada. Lo scorso anno aveva apportato modifiche simili su una Lamborghini Gallardo (sospensioni rialzate, parafanghi maggiorati, portapacchi e illuminazione extra). Il primissimo progetto di questa serie, invece, fu l’elaborazione di una Bentley Continental GT.