L'epocale programma di trasformazione Nissan, annunciata poche settimane fa, include anche un sempre più intenso lavoro sull'auto elettrica ed elettrificata, un programma che parte da Nissan Ariya.

L'inedito SUV crossover elettrico con stile coupé che dovrebbe idealmente traghettare il successo di Qashqai verso un futuro a zero emissioni sarà svelato ufficialmente il 15 luglio alle 7:00, in diretta streaming dal #Nissan Pavilion di Yokohama, ma un ultimo video teaser ci mostra qualcosa in più di Nissan Ariya.

Crossover, coupé ed elettrico

In primo luogo possiamo finalmente scoprire la scritta Ariya così come appare sull'auto, non troppo diversa da quello dell'Ariya concept. in più c'è l'anticipazione di una nuova tinta dorata metallizzata.

Allo stesso modo possiamo apprezzare l'evoluzione dei sottili fari full LED nella Ariya di serie, con una firma luminosa inconfondibile a "V" che fa il paio con la lunga linea di luci a LED in coda.

Due motori per la trazione integrale e-4ORCE

Per la prima volta su un'auto di serie compare anche il logo e-4ORCE che sta ad indicare la tecnologia di trazione integrale con due motori elettrici al debutto proprio sulla Ariya.

Altre informazioni ufficiali al momento non ce ne sono, ma secondo le ultime indiscrezioni la Nissan Ariya avrà un'autonomia di circa 480 km e i sistemi di assistenza alla guida evoluti ProPilot 2.0. Prodotta nello stabilimento giapponese di Tochigi, la Nissan Ariya arriverà sul mercato europeo nel 2021.