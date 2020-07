Dopo la presentazione della nuova BMW Serie 4, ci si avvicina sempre di più al debutto della M4, che i nostri colleghi di Motor1 Germania hanno provato in anteprima.

Come vi abbiamo già detto (e le innumerevoli foto-spia che circolano sul web lo confermano), la nuova M4 manterrà la tanto discussa inedita griglia frontale. Oltre alle foto spia che ritraggono la M4 in veste mimetica, abbiamo ora anche un video che ce la mostra in azione al Nurburgring.

Drifting tra le curve dell’Inferno Verde

Il video, pubblicato sul canale YouTube Automotive Mike, mostra la sportiva bavarese sfrecciare tra i cordoli del ‘Ring.

A differenza però della maggior parte dei video spia registrati al Nurburgring, dove si vedono auto che cercano di affrontare in modo pulito ogni traiettoria, in questa clip si vede come l’M4 venga intraversata di continuo dal pilota, il quale, sfruttando le alte prestazioni dell’auto, non ha nessuna difficoltà a far derapare l’auto tra le curve del circuito.

In arrivo a settembre, anche con cambio manuale

La nuova M4 monterà un motore bi-turbo sei cilindri in linea da più di 500 CV, trazione integrale e cambio a doppia frizione. Sarà disponibile inoltre una versione con un cambio manuale a sei rapporti, per la gioia degli amanti della guida old-school; tuttavia però, ci si dovrà accontentare di “soli” 480 CV sotto il cofano.

Gli interni della nuova M4 riprenderanno di certo quelli della Serie 4 base, aggiungendo sicuramente i loghi del marchio M e un tocco di sportività extra sia dentro che fuori. Per fortuna, non dovremo aspettare a lungo affinché la BMW mostri la nuova M4 2021.

La casa automobilistica bavarese ha infatti confermato il debutto per il mese di settembre, quando presenterà anche la nuova berlina M3.