Tra le promozioni del mese di luglio, anche Skoda ha un’offerta globale che si unisce a quella sui singoli modelli, come ad esempio la promozione per la Kodiaq: il nome dell’iniziativa, valida su tutti i modelli Skoda, è Free3.

Questo perché, seguendo il percorso di altri marchi del gruppo Volkswagen nel periodo immediatamente successivo alla riapertura post-Coronavirus, le prime tre rate del finanziamento vengono rimborsate sette giorni dopo aver effettuato il pagamento.

In più, non è previsto anticipo, e viene offerta una formula di protezione delle rate successive, l’assicurazione Alter Ego Duo Plus: in pratica, si tratta della copertura del debito residuo in caso di inadempienza per causa di forza maggiore.

Questa offerta viene proposta sui canali di comunicazione inizialmente sui modelli a metano come Scala, Kamiq e Octavia G-Tec, ma in realtà è valida sull’intera gamma.

Si associa al finanziamento Clever Value con valore futuro garantito, che prevede un TAN del 5,49%. C'è però un "bonus" esclusivo per la Octavia MY 2019: qui, infatti, il TAN scende al 3,99%.

Vantaggi

L’offerta è totalmente in linea con i principi della ripresa del mercato: nel periodo più critico, infatti, non si versa anticipo e per i primi tre mesi le rate sono rimborsate.

In più, questo tipo di finanziamento prevede di norma rate piuttosto basse, e con la specifica assicurazione c’è comunque la tranquillità di estinzione delle rate in caso di emergenza.

La formula, poi, si unisce ad altri vantaggi specifici, come ad esempio gli sconti sul listino.

Svantaggi

Il TAN più conveniente è solo sulla Octavia di penultima generazione - ancora presente nei piazzali, dal momento che la nuova è uscita proprio in fase di lockdown - e la G-Tec arriverà più avanti: per gli altri modelli, ci sono marchi che offrono tassi inferiori.

Attenzione anche alla procedura del rimborso: prima si deve pagare la rata, e poi viene rimborsata. Quindi i soldi per il pagamento delle prime tre rate bisogna comunque averli, pena l’annullamento della promozione.

In sintesi

Promozione Free3 Scadenza 31 luglio 2020 Servizi aggiuntivi Assicurazione Alter Ego Duo Plus Anticipo Anticipo zero Rate Prime tre rate offerte dalla casa Limitazioni e condizioni Vale su qualsiasi modello Skoda

Correlato ad un finanziamento Clever Value (TAN 5,49%, 3,99% su precedente Octavia)

Le prime tre rate vengono rimborsate sette giorni dopo il pagamento