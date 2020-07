Il motto di Opel è “Torneremo a divertirci: fatti trovare pronto”, ma in realtà il concetto si estende anche al fatto di essere pronti per il primo anno di guida.

Così, per il mese di luglio (qui trovate tutte le promozioni del mese), la casa tedesca propone una versione speciale del noleggio a lungo termine per privati Free2Move Lease per la durata di un anno e 15.000 km su Opel Corsa 1.2.

Il finanziamento è semplice: si tratta di versare un anticipo di 2.098,50 euro, comprendente la prima rata e le spese di gestione pratica di 427 euro, e poi 11 canoni mensili di 299 euro, con importo calcolato sulla provincia di Milano.

La cosa interessante è che, come per un leasing aziendale, questo importo comprende bollo, assicurazioni RCA, infortunio conducente, incendio e furto, tutela legale e gestione sinistri e multe, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale con auto sostitutiva.

In più, un pacchetto “protezione salute” gratuito per un anno. Da segnalare la disponibilità nel sito web Opel di tutte le vetture già presenti nei piazzali italiani, selezionabili per un gran numero di parametri.

Vantaggi

Al di là dell’offerta specifica per i neopatentati, che possono usufruire di tanti servizi utili come l’assistenza stradale H24 o una completa copertura assicurativa, il noleggio potrebbe essere la soluzione per gli acquisti del prossimo futuro pensando soprattutto a tecnologie in divenire continuo come per le elettriche.

In tempo di Coronavirus, è interessante anche il pacchetto protezione salute in omaggio.

Svantaggi

Con questa promozione, la Corsa è disponibile soltanto per un anno, versando circa 5.400 euro, più eventuali accessori; questo importo si può coprire con una permuta, che comunque non è obbligatoria, dal momento che l'offerta è destinata ad un neopatentato.

Finito l’anno, l’auto viene restituita, oppure viene riscattata: l’eventuale nuovo finanziamento non è esemplificato nel sito ufficiale.

In sintesi

Modello (esempio) Opel Corsa 1.2 Promozione Free3Move Lease neopatentati Scadenza 31 luglio 2020 Listino Non indicato [15.350 euro la versione base] Servizi aggiuntivi Bollo, assicurazioni RCA, infortunio conducente, incendio e furto, tutela legale e gestione sinistri e multe, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale con audo sostitutiva, pacchetto “protezione salute” per un anno Anticipo 2.098,50 euro Rate 11 da 299 euro Riscatto Non indicato Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Anche senza permuta o rottamazione