Sfruttare le promozioni di luglio e la ripartenza dopo il lockdown per Coronavirus per acquistare un’auto a GPL? E’ quanto viene proposto da Kia, che cerca di puntare sia sull’aspetto ecologico che su quello economico, entrambi di attualità in questi tempi.

Ne è un esempio la Kia Rio 1.2 Evolution GPL 82 CV, offerta con uno speciale finanziamento denominato Scelta Kia Special Rata posticipata.

Partendo da un listino scontato di 14.650 euro, ottenibile solo aderendo al finanziamento e con la permuta di un veicolo di proprietà del cliente da almeno 3 mesi, si versa un anticipo di 5.480 euro, e si pagano 36 rate mensili da 179,47 euro (TAN 6%, TAEG 8,31%), con una rata finale rifinanziabile di 5.250 euro.

La prima rata però si inizia a pagare da gennaio 2021. Nell’importo di esempio sono compresi anche la verniciatura Clear White e una polizza assicurativa facoltativa con garanzie Kasko pneumatici ed assistenza stradale.

Vantaggi

Nel complesso la Kia Rio GPL è una vettura spaziosa ed economica, sia per il costo del GPL sia per il listino, che con il finanziamento si riduce di 2.850 euro.

In questo modo l’anticipo di 5.480 euro consente rate piuttosto basse, e oltretutto pagabili da gennaio, in modo da fornire un aiuto in tempi di incertezze economiche.

La rata finale è più bassa dell’anticipo stesso, e sono presenti varie formule di servizi da aggiungere al finanziamento.

Svantaggi

Il finanziamento è legato alla cessione di una vettura usata, che se da un lato potrebbe coprire il costo dell’anticipo, dall’altro è un vincolo che altre case non considerano: in effetti, ci sono formule con anticipo zero, o con tassi più o meno sensibilmente inferiori al 6%.

Nell’esempio manca qualche dato, come il limite di chilometri per ottenere il valore futuro garantito.

In sintesi

Modello (esempio) Kia Rio 1.2 Evolution GPL 82 CV Promozione Scelta Kia Special Rata posticipata Scadenza 31 luglio 2020 Listino 17.500 euro Listino scontato 14.650 euro Servizi aggiuntivi Verniciatura Clear White, polizza assicurativa facoltativa con garanzie Kasko pneumatici ed assistenza stradale Anticipo 5.480 euro Rate 36 da 179,47 euro, a partire da gennaio 2021 TAN 6% TAEG 8,31% Maxi rata finale (VFG) 5.250 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Solo con permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato da almeno 3 mesi