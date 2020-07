A un anno circa dall’arrivo delle versioni col V8 TDI da 435 CV le Audi SQ7 ed SQ8 accolgono sotto i loro immensi cofani anche il V8 TFSI biturbo benzina. Unità in grado di passare a tutte e 4 le ruote la bellezza di 507 CV e 770 Nm di coppia.

Così i due SUV degli Anelli dichiarano uno 0-100 km/h in appena 4,1”, mentre per la ripresa da 80 a 120 km/h si impiegano appena 3,8”, con velocità massima autolimitata a 250 km/h. Arriveranno in Italia tra settembre e dicembre 2020 con prezzi ancora da definire.

A 8 o 4 secondo necessità

Dotato di sistema di disattivazione dei cilindri, il V8 a 90° delle nuove SQ7 ed SQ8 – con turbine sistemate all’interno delle bancate – dichiara consumi non particolarmente ridotti. Si parla infatti di 12,7 litri di benzina ogni 100 km percorsi, con emissioni di CO2 comprese tra 286 e 293 g/km, calcolate secondo il ciclo WLTP.

Ad accompagnarlo ci sono la classica trasmissione tiptronic 8 rapporti, la trazione integrale permanente quattro e il sistema delle modalità di guida Audi drive select con 7 differenti programmi: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad e individual. Dotate di serie delle sospensioni pneumatiche adattive ed asse posteriore sterzante i 2 SUV Audi possono montare anche barra antirollio attiva, gestita da un piccolo motore elettrico. Una soluzione compresa nel pacchetto Telaio Advanced, assieme al differenziale posteriore sportivo.

Look dedicato

Riconoscibili per il badge “S” su carrozzeria e in abitacolo le nuove Audi SQ7 ed SQ7 poggiano di serie su grossi cerchi da 21”, mentre come optional si possono montare quelli da 22”, da 23” sulla SQ8.