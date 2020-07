Lotus ha appena rivelato lo strumento perfetto per i propri clienti amanti dei trackdays: disponibile per i modelli Elise e Exige, questa nuova estensione digitale “plug & play” sarà un ottimo compagno di giochi per una giornata all'insegna del divertimento tra i cordoli.

Il Digital Instrument Pack si adatta al cruscotto della Elise e dell’Exige, sostituendo la strumentazione originale con tutto il necessario per monitorare l’andamento delle performance in pista. Sarà disponibile in tutti i mercati internazionali in cui le due auto sono vendute, Italia compresa.

Tutti i dati a tua disposizione

Il pacchetto comprende un GPS integrato, per seguire ogni traiettoria, indicatori di prestazione sul giro e diversi dati riguardanti le prestazioni, proprio come i veri sistemi di telemetria delle auto da corsa.

Il software, progettato dall’azienda italiana Aim Tech, specializzata in sistemi di acquisizione dati, è stato ideato per i modelli Lotus Elise e V6 Exige costruiti a partire dal 2008. Al suo interno sono disponibili i dettagli di oltre 4.000 diversi circuiti presenti in tutto il mondo e riconosce addirittura automaticamente quando il pilota si sta avvicinando ad un autodromo.

C’è persino la possibilità di scaricare e dunque analizzare sul proprio laptop o direttamente sulla dashboard in tempo reale tutte le prestazioni sul giro compiute dal pilota.

Analogico o digitale?

Le informazioni che compaiono sullo schermo TFT da sei pollici sono personalizzabili con diverse colorazioni e temi (analogico o digitale) e, se la registrazione dei dati non vi basta, sappiate che vi è anche un supporto per videocamera.

"Sappiamo quanto i nostri clienti apprezzino il background sportivo delle nostre auto e adorano partecipare ai trackday", ha affermato Chris Hinks, direttore post-vendita di Lotus. "L'integrazione di un pacchetto di strumenti digitali su Elise o Exige potrà solo migliorarne l’esperienza."

Nel Regno Unito avrà un costo di 1.470 sterile IVA inclusa (circa 1.600 euro al cambio attuale), con accessori extra disponibili ad un costo aggiuntivo. Inoltre, se installato da un rivenditore Lotus, il pacchetto sarà coperto da una garanzia di due anni.