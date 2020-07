I nuovi incentivi auto contenuti nel Decreto Rilancio diventano legge e permettono a chi compra un'auto nuova di ottenere degli sconti che vanno da un minimo di 1.750 euro a un massimo di 10.750 euro. Questo nuovo regime degli Ecobonus vale per chi compra l'auto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020.

Una così ampia variabilità nell'importo dei nuovi Ecobonus dipende da due fattori: il livello di emissioni di CO2 dell'auto nuova che si compra e la disponibilità o meno di una vecchia auto da rottamare. Per questo vogliamo riassumere con delle semplici tabelle di tutti gli incentivi auto 2020 distinguendoli nettamente: con e senza rottamazione.

Incentivi auto con rottamazione

Partiamo con l'esaminare tutti gli incentivi statali 2020 destinati a chi ha un'auto da rottamare, ovvero la situazione ritenuta ottimale dal Governo per svecchiare il parco circolante ed eliminare auto le auto più inquinanti. Ecco perché con gli incentivi rottamazione si possono ottenere gli sconti più alti, compresi fra 3.500 e 10.000 euro a seconda della CO2 dell'auto nuova.

CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Incentivo rottamazione 8.000 euro 4.500 euro 1.500 euro Risparmio 10.000 euro 6.500 euro 3.500 euro Incentivo doppia rottamazione 750 euro 750 euro 750 euro Risparmio doppia rottamazione 10.750 euro 7.250 euro 4.250 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Auto da rottamare Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Euro 0, 1, 2, 3 e 4 Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020

Il nuovo Ecobonus tocca il suo massimo se chi acquista una nuova auto ha addirittura la possibilità di rottamare due auto. Per questi casi è previsto uno sconto aggiuntivo di 750 euro, sempre che la seconda auto in rottamazione, come la prima, sia intestata "da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari."

La lista di tutti i modelli che godono degli incentivi 2020 la potete scaricare da qui

Incentivi auto senza rottamazione

Eccoci ora alla situazione in cui si voglia acquistare un'auto nuova nel periodo agosto-dicembre 2020, ma senza auto da rottamare. In questo caso l'incentivo statale oscilla fra i 1.750 e i 6.000 euro a seconda della quantità di CO2 emessa allo scarico.

CO2 ≤20 g/km CO2 >20 g/km e ≤ 60 g/km CO2 >60 g/km e ≤ 110 g/km Sconto venditore obbligatorio 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro Incentivo 5.000 euro 2.500 euro 750 euro Risparmio 6.000 euro 3.500 euro 1.750 euro Auto nuova <50.000 euro IVA esclusa <50.000 euro IVA esclusa <40.000 euro IVA esclusa

Euro 6 di ultima generazione Durata 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020 1 agosto - 31 dicembre 2020

Da notare poi che per ottenere lo sconto sulle auto nuove con CO2 nel range 61-110 g/km (qui la lista completa) occorre che queste siano omologate in una classe "non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione". Questo, in attesa di conferme dai decreti attuativi, potrebbe significare incentivi solo per le Euro 6d e non per le Euro 6d-TEMP.