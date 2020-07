Sono già passati sei anni da quanto Hennessey annunciò l’arrivo della Venom F5. La società ha già confermato che l'hypercar verrà rivelata ufficialmente al pubblico quest'anno, ma ora Hennessey conferma anche il mese del lancio.

Carbonio a vista e peso irrisorio

Da un teaser pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Hennessey Performance, la Venom F5 debutterà finalmente a novembre, in linea con il piano dell'azienda, che prevedeva di avviare la produzione dell'auto lo scorso anno e di rilasciare gli esemplari nel 2020.

L’immagine di anteprima mostra un pezzetto dei diffusori posteriori della vettura, in carbonio a vista ovviamente. Molto probabilmente infatti, l’intero corpo della Venom F5 sarà composto da fibra di carbonio. Il che spiega il peso di soli 1.360 kg, e giustifica il prezzo di più di un milione e mezzo di dollari.

Un missile terra-aria

Naturalmente, la Venom F5 sarà la creazione più veloce della casa americana, con una velocità massima dichiarata di più di 500 km/h. Prestazioni da brivido rese possibili grazie alla potenza spropositata del motore V8 bicilindrico 7.6 in grado di erogare la bellezza di 1,600 CV e 1.762 Nm di coppia. Un vero mostro su ruote pronto a rompere ogni record.

La Hennessey Venom F5 sarà realizzata in soli 24 esemplari, 12 dei quali riservati al mercato statunitense. Un gioiello davvero raro. Chissà se una di queste creature arriverà anche in Europa, o meglio ancora in Italia...