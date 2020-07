Per qualcuno lavorare nel mondo dell’auto è un sogno e ogni sforzo è in quella direzione. Studi, specializzazioni, stage e ancora per riuscire a entrare nel variegato mondo della mobilità. Riuscire però a trovare l’offerta giusta non sempre è facile.

Per questo motivo le filiali italiane di Toyota e Lexus hanno lanciato la piattaforma Your Future, attraverso la quale si potranno cercare le posizioni lavorative aperte presso le reti di concessionarie e centri assistenza dei 2 brand.

Come funziona

Prima di tutto ci si deve collegare alla piattaforma Your Future di Toyota o Lexus, raggiungibile anche attraverso i siti istituzionali dei rispettivi brand. Successivamente si possono cercare tutte le posizioni lavorative ricercate al momento, suddivise per tipologia e regione/provincia dove della sede lavorativa. Ogni posizione aperta contiene qualifica, descrizione del lavoro, brand di riferimento (Toyota o Lexus), regione, provincia e skill richieste.

Se idonei e interessati viene richiesta l’iscrizione al portale Your Future (da effettuarsi solo una volta) inserendo i propri dati personali e lavorativi, come livello di istruzione, competenze, esperienze lavorative e anche una breve presentazione video.

Grazie a un sistema che sfrutta anche l’intelligenza artificiale, il portale Your Future è in grado di favorire il lavoro di scrematura dei vari candidati da parte del personale Toyota e Lexus, per presentare ai concessionari i profili che meglio si addicono al tipo di mansione.

Per le scuole specializzate

Inoltre il bacino di utenza a disposizione delle concessionarie comprende anche tutti i giovani usciti dalle scuole T-Tep (Toyota – Technical Education Program) ed Elis, per i quali è previsto un percorso sviluppato proprio assieme alla Casa giapponese per aiutarli ad inserirsi al meglio nel mondo del lavoro, compresi stage in concessionari e centri di assistenza.