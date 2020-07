11 / 26

In realtà, la Volkswagen 181 non è stata progettata come una cabriolet per godersi il sole in viaggio e il vento fra i capelli: in effetti è nata nel 1969 come "corriere" per scopi militari, e ha sostituito il DKW Munga nell'esercito tedesco.

Le portiere erano rimovibili facilmente e, per massimizzare il flusso d'aria fresca, il parabrezza poteva essere ripiegato.

La Volkswagen 181 è rimasta in produzione fino al 1980 negli Stati Uniti, dov'è diventata una vera leggenda con l'affettuoso soprannome "The Thing", ovvero "La Cosa".