Per celebrare il nuovo servizio virtuale Ad Personam, che permette ai clienti di prenotare una sessione di consulenza online dedicata di circa due ore con gli esperti Lamborghini, il brand di Sant’Agata Bolognese ha deciso di lanciare un'edizione speciale della Aventador: la SVJ Xago Edition.

Un nuovo modo di comprare l’auto

La scelta di optare per un servizio di consulenza online personalizzato nasce a causa delle norme anti-Coronavirus, che - fra le altre cose - chiedono di evitare il più possibile gli spostamenti, soprattutto dall'estero.

È anche vero, comunque, che per Lamborghini si tratta di una possibilità in più per conoscere i propri clienti, i loro gusti e le loro richieste.

Con il nuovo servizio Ad Personam, il ciente deve solo prenotare una videochiamata preliminare con il proprio concessionario, per ottenere due ore di consulenza con gli esperti del Marchio e, volendo, una configurazione dell'auto in tempo reale.

Solo per pochi fortunati

Se la vettura dei vostri sogni è Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition allora sarà il caso di sbrigarsi: la SVJ Xago, infatti, sarà prodotta in sole dieci unità e riservata esclusivamente a chi acquisterà l'auto attraverso il servizio Ad Personam.

Parola chiave per lo sviluppo questa vettura è stata la figura geometrica dell’esagono: la Casa dice che la SVJ Xago si ispira alla conformazione nuvolosa esagonale sopra al Polo Nord di Saturno, e in generale alla forza dell’esagono in natura.

L'esagono viene ripreso anche sulla carrozzeria, con alcuni inserti in argento sfumato, e sui sedili, che sfoggiano una trama esagonale in tono con i dettagli esterni.

Ognuna delle dieci auto prodotte avrà una livrea a contrasto differente, e verrà identificata con una targhetta numerata.