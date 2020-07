Sì, anche sulla nuova BMW M3 sarà presente la maxi-griglia ormai simbolo della nuova generazione BMW. Non che avessimo dubbi al riguardo, ma stiamo ancora cercando di abituarci alla vista.

Come dimostrano questi scatti, sembra che il prototipo della M3 abbia un corpo vettura e fari molto simili a quelli della M4 Coupé fotografata pochi giorni fa durante dei test.

Doppia versione, RWD e AWD

Nonostante la livrea mimetica, si riescono a notare molti dettagli. La forma delle prese d'aria e dei passaruota molto robusti, il piccolo spoiler sul bagagliaio, i quattro terminali di scarico, renderanno questa M3 il modello top di gamma delle Serie 3 BMW.

Non è facile capire se la versione catturata in queste foto spia sia quella a trazione posteriore o integrale xDrive. Se si trattasse di quest’ultima, il prototipo in questione avrà allora un cambio automatico.

BMW ha infatti deciso di abbinare il cambio manuale solo alla versione RWD che, secondo un recente rapporto della casa bavarese, sarà disponibile sul mercato prima della versione a quattro ruote motrici. Una bella notizia per gli amanti della guida più pura.

In arrivo a settembre, e nel 2021…

BMW ha già rivelato in anteprima l’arrivo della M3 e della M4 Coupé, previsto per il mese di settembre. Mentre, nel 2021, dovrebbe debuttare la M4 Cabrio e, dicono voci di corridoio, anche una versione Gran Coupé della M4. E inoltre, nel 2021 dovrebbe essere presentata anche la BMW i4.

Si dice che la BMW i4, totalmente elettrica, sarà molto più potente delle sorelle a motore termico M3 e M4, qualcuno suggerisce che potrebbe nascondere sotto al cofano più di 520 CV. Per fare un paragone, le nuove M3 e M4 in versione Competition vanteranno ben 510 CV.

Qualche dato in più

Alcune indiscrezioni dicono inoltre che avrà una coppia maggiore, circa 813 Nm contro 650 Nm della M3/M4, grazie all’intervento immediato dei motori elettrici. C’è però anche un rovescio della medaglia: la Serie 4 Gran Coupé elettrica, per via delle enormi batterie, peserà molto di più e dunque avrà senza dubbio una dinamica di guida differente (e meno divertente) rispetto alla M3.