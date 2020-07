Come probabilmente molti di voi già sapranno, nel 2021 Hyundai presenterà una nuova versione del fortunato modello Tucson. Il crossover compatto coreano è stato spiato diverse volte già nell'agosto dell'anno scorso e sono stati presentati molti rendering che mostrano come potrebbe risultare il restyling.

Sangyup Lee, capo dell'Hyundai Design Center, e Andrew Tuatahi, responsabile della pianificazione dei prodotti di Hyundai, hanno detto che il design della prossima generazione della Tucson “ci farà impazzire” e che sarà "visivamente molto interessante".

Un bozzetto misterioso

Mentre la data esatta della presentazione non è ancora stata rivelata, è stato invece scoperto dal forum francese World Scoops, un presunto schizzo di quello che sarebbe l’interno della nuova Tucson. Il disegno presenta un grande schermo al centro della plancia e nel quadro di strumentazione.

Fotogallery: Nuova Hyundai Tucson, foto spia

18 Foto

La casa coreana però smentisce tutto: "Non abbiamo rilasciato alcun teaser riguardante gli interni della nuova Tucson. Quindi non possiamo confermare la veridicità di quei bozzetti". E se fosse invece un modo per non svelare in anteprima la novità?

Un debutto a data da comunicare

Impossibile però negare che questo schizzo assomiglia molto alle foto spia scattate nei mesi scorsi da altri siti. Considerando che molte case auto hanno già adottato la soluzione multi-schermo su svariati modelli, non ci sorprenderà sicuramente vedere un simile design anche a bordo del crossover di Seoul.

Scopriremo di più sulla prossima generazione della Hyundai Tucson entro la fine di quest'anno. Come accennato, tuttavia, non è ancora stata programmata una data ufficiale di presentazione, quindi per ora non ci resta che attendere.