La Skoda Enyaq iV sarà presentata ufficialmente il primo settembre di quest'anno. La conferma arriva direttamente da Skoda, con tanto di foto teaser della silhouette, che anticipa le forme del nuovo SUV elettrico della Casa.

In effetti, la Enyaq iV è un modello molto importante per Skoda: non solo segna il ritorno alla trazione posteriore e una potenza fra le più alte in gamma, ma anche - e soprattutto - è la prima basata sulla piattaforma modulare elettrificata MEB del Gruppo Volkswagen.

Nuovo corso stilistico interno

Benché ancora pesantemente camuffata, possiamo farci un'idea più completa riguardo alla linea esterna della Enyaq iV grazie alle foto spia più recenti.

Per quanto riguarda gli interni, invece, sappiamo solo che - come ha detto Skoda stessa - "è spaziosa tanto quanto una Kodiaq, nonostante la sua lunghezza sia inferiore a quella di una Octavia".

Fotogallery: Skoda Enyaq, le foto spia del SUV elettrico

Secondo le voci, il design interno potrebbe essere ben lontano dagli stilemi a cui siamo abituati per Skoda, a favore di una linea più minimalista e moderna, con il sistema di infotainment che funge anche da pannello di controllo.

Parlando di numeri, la Enyaq iV sarà disponibile a singolo motore e trazione posteriore, o con doppio motore e trazione integrale: le potenze potrebbero arrivare fino a 306 CV, mentre l'autonomia dichiarata è di 500 km sul ciclo WLTP.

Presentazione digital

Come anticipato poco sopra, la presentazione è stata ufficializzata per il primo settembre a Praga. La première sarà disponibile sia sul sito ufficiale SkodaStoryboard.com, sia sugli altri canali social come, ad esempio, il canale Youtube Skoda.