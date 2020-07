Anche il settore auto con l’arrivo del Coronavirus è cambiato, con eventi che si sono spostati sul web (pensiamo al Motor Valley Fest) e il digitale che ha preso piede anche nella consegna dell'auto o nell'acquisto. Le case infatti non hanno mai smesso di fornire ai clienti consulenza e servizi, riorganizzandosi durante il lockdown per migliorare i propri canali digitali.

Mercedes è tra questi ed ha continuato a sviluppare e migliorare le sue attività di vendita ed assistenza post vendita da remoto nell'ambito della strategia globale “Best Customer Experience 4.0”. In particolare in Italia è disponibile la piattaforma Showroom Online.

Come funziona

Si tratta di uno store online (in realtà già attivo da poco prima del lockdown), al quale gli acquirenti possono accedere dal web, in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Un canale digitale dove il cliente può ricercare l’auto che rispecchia le sue esigenze, scegliendo tra tutte le vetture in pronta consegna, disponibili nei dealer di tutta Italia.

Una volta individuato il modello di interesse si può richiedere un preventivo, avviare una trattativa personalizzata, prenotare la vettura e scegliere addirittura la modalità di consegna, volendo anche a domicilio.

L’unico ostacolo attuale è rappresentato dalla non possibilità momentanea di autorizzazione all'acquisto, se non previa firma presso il concessionario fisico. Ma l’evoluzione nel digitale è sempre in corsa e questa situazione potrebbe presto sbloccarsi.

La nuova figura del Product Expert

La rivoluzione digitale ha portato cambiamenti anche per quanto riguarda la struttura interna dei dealer. Se prima un cliente andava in concessionaria 8/9 volte prima di confermare l’acquisto della vettura, oggi il 90% arriva quasi più preparato del venditore.

Per questa ragione è stata introdotta una nuova figura denominata “Product Expert” che racconta l’auto e capisce esattamente se è quella giusta per il cliente. Un approccio alla vendita differente, che terrà in considerazione le specifiche esigenze, sia da un punto di vista estetico che pratico.