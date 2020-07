L'ascesa di crossover e SUV ha fatto vendere meno station wagon, ma questo tipo di carrozzeria è ancora in voga in alcune parti del mondo. L'Europa è uno dei principali mercati e i costruttori continuano ad investire nelle familiari, sia piccole come la Skoda Fabia Wagon sia grandi come la Audi A6 Avant. Anche Mercedes non fa eccezione e, sebbene la GLC rappresenti una gallina dalle uova d’oro, sta per presentare la nuova Classe C Station Wagon.

La rivale della BMW Serie 3 Touring è stata avvistata a Stoccarda, in Germania, ed eccola nelle prime foto spia. E' un'anteprima, certo, ma il prototipo sembra già avere tutto di serie, luci comprese.

Vedo - non vedo

Il pesante travestimento non ci permette di vedere le reali novità, ma già si intravedono i fari e le luci posteriori più eleganti rispetto all'attuale Classe C; un look ripreso dalle ultime generazioni di Classe E e CLS. Le proporzioni invece non dovrebbero cambiare.

All’anteriore la griglia frontale è caratterizzata da barre verticali multiple con due sensori di parcheggio incorporati. Le prese d'aria sul paraurti anteriore hanno una funzione puramente estetica, in quanto entrambe chiuse.

Uno sguardo agli interni

Sebbene non si riesca a vedere dentro l’abitacolo, sembra che il display touch screen sia sparito. Se fosse così il sistema di infotainment MBUX potrebbe essere montato all'interno della console centrale.

Pare che Mercedes stia anche pensando ad una Classe C All-Terrain 4Matic standard, con sospensioni rialzate e rivestimenti in plastica, ma è tutto da confermare. Appuntamento a fine anno per saperne di più.