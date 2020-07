In un anno normale, in questi giorni, oltre 100.000 persone avrebbero invaso il San Diego Convention Center per l'attesissimo Comic-Con. Ma, come ben sappiamo, il 2020 è tutto tranne che un anno normale. Mentre alcune manifestazioni e raduni “fisici” vengono annullati per il Coronavirus, altri eventi si seguono online. D’altronde, the show must go on.

Con questo spirito, Hot Wheels ha mostrato in una live sui social, alcune speciali anteprime che avrebbero dovuto essere svelate nel tradizionale Comic-Con.

Dagli Avengers a Hello Kitty

Assieme a due omaggi ai successi di Hollywood, ovvero un diorama dell’X-Wing di Star Wars “l’Impero colpisce ancora” e Hulk alla guida di una Land Rover proprio come in “Avengers: Endgame”, sono state presentate numerose e fantasiose anteprime di ciò che i fan potranno trovare sugli scaffali.

Certo, le anticipazioni di quest’anno non sono molto convenzionali, con temi che spaziano dalla cultura pop giapponese ai videogiochi, alle linee di giocattoli per bambini e molto altro ancora.

Chissà cosa penseranno gli appassionati del beach buggy a tema Rugrats o del gigantesco 6X6 dedicato a Bruce, lo squalo di “Alla ricerca di Nemo”. Persino Biancaneve ha ora un’auto a lei dedicata, un’elegante coupé degli anni '30. E per gli amanti di Hello Kitty, ecco comparire addirittura tre auto a tema.

Videogiochi e cartoni Anni '80

Numerose anche le riproduzioni delle vetture presenti in alcuni dei più famosi videogiochi, come ad esempio quelle di Overwatch. Immancabili ovviamente le macchine di Mario Kart. Avete poi per caso nostalgia degli Anni Ottanta? Niente paura, Hot Wheels vi farà rivivere le avventure di He-Man con un a muscle car da fuoristrada dedicata all’eroe e una rat-rod ispirata alla sua nemesi, Skeletor.

Infine, come in ogni edizione del Comic-Con che si rispetti, non possono di certo mancare i supereroi. Oltre ai già citati Avengers, Hot Wheels ha presentato in anteprima due concept tratti dal film in uscita “Wonder Woman 1984” e una speciale Mercedes-AMG GT con un futuristico remake in stile Black Widow della Marvel.

Tutti questi nuovi modellini dovrebbero essere in vendita a partire dall’autunno 2020 o primavera 2021. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, potete sfogliare la nostra gallery o guardare l’intero video di presentazione sul canale YouTube della Hot Wheels.