Un tempo le automobili appena entrate in produzione erano difficilmente oggetto di promozioni, ma oggi i tempi sono cambiati, anche per la necessità di ripresa in epoca di Coronavirus: quindi anche una compatta premium come la nuova Audi A3 Sportback può essere acquistata con la promozione Audi Value entro il 31 agosto.

Certo, non c’è ancora la disponibilità per il modello di tutte le versioni e le motorizzazioni, ma c’è comunque a listino l’interessante e moderno 1.5 TFSI mild-hybrid a benzina da 150 CV, che può costituire un buon compromesso per chi macina chilometri e vuole un’auto a benzina.

Questa A3 Sportback in allestimento Business Advanced, dotato di opzioni come MMI Plus 10,1”, Virtual Cockpit, cerchi da 18”, ausilio al parcheggio plus e Cruise conto adattivo, costa 36.280 euro, ma viene offerta a 33.018,59 euro; con un anticipo di 10.484 euro, le rate mensili sono poi 23 da 199 euro (TAN 3,19%, TAEG 4,28%), di cui le prime tre a carico di Volkswagen Group Italia; l’ultima rata è di 19.678,11 euro, con la consueta possibilità di restituzione, riscatto o sostituzione.

Vantaggi

Un modello appena uscito come la A3 Sportback, erede di una versione fortunata, può contare già su più di 3.000 euro di sconto sul listino, e in questa versione può accedere dal 1 agosto all’ecobonus statale di 3.500 euro con rottamazione, oppure 1.750 euro senza rottamazione.

In più, viene inclusa nell’importo la garanzia estesa di un anno o 60.000 km, mentre è in omaggio il servizio Premium care 24 mesi o 30.000 km. A questo si aggiungono le prime tre rate rimborsate dalla casa.

Svantaggi

Occorre preventivare una spesa sicuramente più alta rispetto all’esempio: questo tipo di vetture hanno una lista di optional sempre molto ampia, con l’aggiunta poi di altri oneri finanziari e costi fissi. Attenzione perché le prime tre rate devono comunque essere pagate, e con regolarità, pena il mancato rimborso circa una settimana dopo.

Non è richiesta una permuta per l’offerta della casa, ma l’anticipo è di quasi un terzo del listino scontato.

In sintesi