Spesso ci si chiede quali siano le formule di acquisto per un'auto elettrica, perché si tratta in molti casi di una novità, tecnica e commerciale. Per smart, l’idea è stata quella di trasformare tutta la propria gamma in elettrica, considerando questo tipo di propulsore il più adatto per la destinazione urbana, e per la natura premium dei modelli.

La modalità di acquisto, però, non è molto iversa da quella di una vettura con motore tradizionale, e fino al 30 settembre anche con un’interessante promozione, che possiamo vedere come esempio su una smart EQ fortwo in allestimento Passion.

Si tratta di un noleggio, in questo caso di tipo aziendale, al quale deve essere aggiunta quindi l’IVA. Consegnando in permuta una vettura ibrida o elettrica, non c’è anticipo, e si versano rate a partire da 242 euro + IVA ogni mese per due anni; se si permuta una smart EQ la rata scende da 210 euro, mentre permutando un’auto a benzina o a gasolio sale a 275 euro, e senza permuta a 310 euro, sempre IVA esclusa e con un massimo di 20.000 km.

In tutti i casi, sono compresi molti servizi: E-go+ Package, installazione Wallbox, assicurazione RCA, incendio/furto e Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa e assistenza stradale Mobilio.

Vantaggi

Anche se l’esempio è relativo ad un’auto aziendale o simile, la formula del noleggio rappresenta il futuro della vendita, soprattutto di questo genere di vetture: due anni, 10.000 chilometri, nessun anticipo e una rata fissa mensile che comprende praticamente tutto (con IVA al 22% si parte da circa 256 euro al mese). Ed è interessante che nel totale sia compresa anche l’installazione di una nuova Wallbox che, insieme ai contratti di fornitura di energia, è indispensabile per molte nuove auto a zero emissioni.

Svantaggi

Come segnalato, non è una formula per privati, e soprattutto non è indicata per il possesso della vettura: secondo le consuete formule del noleggio, la vettura si cambia ogni due o tre anni, fissando di fatto una spesa annuale per la gestione dell’auto. Senza auto da dare in permuta, sono 3.720 euro l’anno, + IVA: forse ci sono utilitarie che consentono spese annuali inferiori.

In sintesi