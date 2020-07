Buone notizie per coloro che vogliono rendere più sportiva e aggressiva la propria BMW Serie 5 e le relative versioni M5 ed M5 Competition. La casa di Monaco sta per offrire una vasta gamma di accessori di BMW M Performance Parts che si potranno acquistare online. Ce ne sarà per tutti i gusti, sia dentro che fuori l'auto.

A tutto carbonio

E’ il carbonio a farla da padrone per quanto riguarda numerosi componenti di BMW M Performance Parts, lato carrozzeria. Nel dettaglio si parla delle calotte degli specchietti retrovisori, di griglia modificata, minigonne, spoiler posteriore e diffusore.

Anche gli Air Breather delle prese dell'aria ed i parafanghi anteriori sono realizzati con questo materiale.

Le soluzioni per interni

Per quel che riguarda gli interni tutto ruota intorno al volante M Performance. Con lo speciale rivestimento in pelle ed Alcantara e la sagomatura dei pollici. Oltre alla versione standard con marcatura rossa a ore 12, sono disponibili anche le variabili in pelle/carbonio e carbonio/Alcantara.

Per la M5 e la M5 Competition si può optare anche per la versione M Performance Pro dello sterzo, rifinito con inserti in carbonio lucido e Alcantara, marcatura nel Blu Motorsport e cuciture nei tre colori caratteristici M. Non possono mancare i paddle del cambio, rigorosamente in carbonio e disponibili su tutti i volanti delle M5.

Tra gli accessori speciali c'è anche il portachiavi personalizzato. Se non basta, c'è pure la borsa per il trasporto di un set di pneumatici di scorta.