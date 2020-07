L'edizione annuale del Milano Monza Motor Show trasloca di nuovo e approda nel cuore di Milano. Questa è l'ultima novità dal salone Open-Air lombardo, inizialmente nato al Parco Valentino di Torino, e poi spostato da giugno ad ottobre a causa del Coronavirus.

E anche il nuovo trasferimento al centro di Milano è dovuto alle norme sul distanziamento sociale post-Coronavirus: l'Autodromo di Monza - che non avrebbe potuto garantire lo spazio sufficiente per la distanza di sicurezza - rimane quindi protagonista solo di attività riservate a un pubblico più esclusivo, invitato direttamente dalle Case.

Il salone all'aperto sarà diffuso per le varie vie e piazze, fra cui via Montenapoleone, con una vetrina in Piazza Duomo. L'accesso è chiaramente gratuito, e le date rimangono invariate dal 29 ottobre al 1° novembre.

Test drive ancora in programma

Rimane la possibilità dei test drive, in questo caso per le vie e le piazze più famose della città - invece che su un circuito - a seconda della motorizzazione, con particolare riguardo alle varianti green.

Auto elettriche e plug-in: test drive in Piazza Castello

Full Hybrid, Mild Hybrid e altre motorizzazioni: test drive in Piazza Sempione

Il test drive va prenotato in anticipo: è possibile farlo direttamente sul sito ufficiale MilanoMonzaMotorShow.it, in cui tra l'altro è disponibile l'intero programma dell'evento e una mappa.

Per quanto riguarda, invece, le informazioni delle varie auto sulle pedane - scoperte e illuminate - sarà presente un codice QR al fianco di ciascuna vettura con tutti i dettagli, onde evitare file che potrebbero mettere a repentaglio la distanza di sicurezza.

Il primo salone "di ripartenza"

Si tratta del primo vero Salone dopo l'emergenza sanitaria, dopo l'annullamento del Salone di Ginevra (che potrebbe sparire) e, ad esempio, del Motor Valley Fest che quest'anno è stato Digital (e, visto il successo, già si guarda al 2021).

E a tal proposito, Andrea Levy - Presidente del Milano Monza Motor Show - ha detto che si tratta di un segnale di ripartenza non solo per il settore auto ma anche per la stessa città di Milano, una fra le più colpite del CoVid-19:

"La situazione attuale ci ha condotti a un’evoluzione del format della nostra manifestazione che, diventando diffusa su un territorio ampio come quello di Milano, scongiura i rischi di assembramento e regala alla città e a tutto il sistema automotive la possibilità di ripartire, con tutte le accortezze del caso."