Qualsiasi cosa stiate cercando su internet, c’è il 99,9% di probabilità che si trovi su Google: curiosità, notizie, prodotti e ovviamente, auto. E grazie alle statistiche si è in grado di scoprire gusti e passioni degli utenti del motore di ricerca più utilizzato al Mondo.

Sulla base di questa osservazione, Holts Auto si è rivolta al sistema Google Keyword Planner per raccogliere dati e scoprire quali siano le case automobilistiche più ricercate su Google negli ultimi 12 mesi.

Toyota al secondo posto

Ricerche provenienti dai paesi di tutto il mondo (o quasi) sono state raccolte ed elaborate e hanno mostrato un risultato incredibile in termini di leadership delle ricerche, con BMW capace di dominare la classifica.

Un dominio vero e proprio, con la Casa bavarese capace di conquistare il primo gradino del podio in numerosi paesi, tra cui Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Spagna e Italia. In totale la Casa dell'elica è in cima alla classifica in 137 paesi in tutto il Globo, Europa compresa. Un risultato davvero notevole.

Subito dietro BMW si trova Toyota al secondo posto, seguita da Mercedes e da Tesla, in cima alla classifica delle ricerche in Norvegia e Svizzera, mercati di riferimento per la Casa di Elon Musk. Decisamente curiosa poi la 5a posizione di Chevrolet in Europa, mercato abbandonato ormai da anni dalla Casa statunitense, ancora amata dagli automobilisti del Vecchio Continente. Non stupisce invece la prima posizione di Ferrari nelle ricerche fatte in quel di Montecarlo.

Le case più cercate al mondo

E quelle più cercate in Europa