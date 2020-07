Riceviamo spesso foto spia nelle redazioni di Motor1.com, alcune più sorprendenti di altre. E queste immagini del prototipo Volvo P1800 fanno sicuramente parte di questa categoria. Volvo starà davvero preparando il ritorno del modello Anni Sessanta?

Al momento, non abbiamo alcuna informazione su questo misterioso prototipo. Sulla base delle nostre ricerche, con riferimento alla targa del veicolo, questa è una Volvo P1800 rossa.

Il ritorno di un’icona per l’anniversario?

Il suo proprietario è Mattias Evensson che, indovinate un po’, altri non è che il capo del reparto ricerca e sviluppo della Cyan Racing, partner sportivo di Geely, il gruppo cinese che possiede marchi come Volvo e Polestar. E, scavando un po’ più a fondo, è risultato che quest’auto apparteneva a Jonas Christian Dahl, niente meno che il capo della Polestar.

Quasi sicuramente, Volvo (o Polestar) sta lavorando a qualcosa di eccitante. Il produttore rianimerà la P1800 in occasione del suo 60esimo anniversario? Ma attenzione, non lasciamoci trasportare troppo dall’entusiasmo, perché Volvo potrebbe usare questo veicolo come un muletto e la carrozzeria potrebbe non avere alcun legame con il modello finale.

E se fosse elettrica?

La più grande novità sarebbe però il motore che spinge questa misteriosa P1800. Se la si guarda bene da vicino infatti, questo prototipo è privo di scarichi, il che significherebbe che il modello potrebbe essere presentato con un motore elettrico.

Un po’ come è già successo con il ritorno della iconica Jaguar E-type in versione elettrica o della leggendaria Alfa Romeo Giulia GT Electric creata da Totem Automobili.