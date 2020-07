Continua anche quest'anno la collaborazione fra Jaguar Land Rover Italia e Ferretti Group - iniziata nel 2019 - in occasione del Waterfront Costa Smeralda, un lussuoso salotto all'aperto vicino a Porto Cervo che ospita eventi speciali e personaggi famosi (tutti i dettagli sul sito ufficiale WaterfrontCostaSmeralda.com).

E se Ferretti Group - colosso della nautica a motore e da diporto - ospiterà il VIP Lounge all'insegna del design nautico Made in Italy (in cui rientra anche Riva, per citarne una), il gruppo inglese invece ospiterà la Summer Lounge Jaguar Land Rover, con wine bar e privé esterno, dove la Jaguar F-Type e la Land Rover Defender saranno protagoniste in bella mostra.

Auto e barche abbinate

La parola chiave è personalizzazione, tipica sulle imbarcazioni ma spesso e volentieri estesa anche alle auto (qui trovate alcuni esempi di auto che "diventano barche").

E infatti non mancheranno modelli speciali: i nuovi clienti di un'imbarcazione del Gruppo Ferretti potranno acquistare una Range Rover SVA o una Range Rover Sport SVR, mentre i già clienti - grazie al progetto Tender To - potranno comprare o il nuovo Land Rover Defender o un modello qualsiasi della gamma Range Rover, personalizzandolo con dettagli che richiamano la propria imbarcazione.