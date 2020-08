Siete veri appassionati di auto e volete mettere alla prova le vostre conoscenze motoristiche, magari sotto l'ombrellone? Ecco allora per voi il cruciverba di Motor1.com, il nuovo appuntamento settimanale con l'enigmistica e i motori.

La seconda prova è dedicata a Fiat, l'amatissimo marchio torinese che resta il più venduto in Italia e vede nella Panda la sua regina del mercato.

Anche se parliamo del costruttore di auto italiano per antonomasia, non tutte le auto marchiate Fiat è così conosciute. Mettetevi alla prova con il cruciverba Fiat che spazia per oltre 120 anni di storia.

A voi la sfida e vediamo chi impiega meno tempo a finire il cruciverba!

Come si gioca

Per giocare basta cliccare su una casella. Nella parte alta del cruciverba e anche in basso c'è la definizione verticale o orizzontale: a questo punto potete scrivere la risposta, ma se avete dei dubbi c'è il punto interrogativo blu nel cerchio che vi dà un indizio aprendovi una pagina sull'argomento.

Se invece proprio non sapete la parola, allora la chiedete al computer cliccando su Reveal.