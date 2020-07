Stiamo per entrare nel mese di agosto e con lui inizieranno gli spostamenti degli italiani verso i luoghi di villeggiatura. Spostamenti che mai come prima prediligeranno l’uso dell’auto, per la paura di contagi da COVID-19, e rimarranno entro i confini nazionali.

Strade e autostrade saranno quindi prese d’assalto dalle auto, anche se fare previsioni su quello che sarà il traffico lungo la rete nazionale non è facile: molti italiani infatti hanno già esaurito i giorni di ferie durante il lockdown e potrebbero quindi rimanere a casa.

Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale hanno comunque pubblicato il classico documento con le previsioni del traffico, ed ecco come sarà la situazione nel weekend 1 e 2 agosto.

Sabato 1 agosto

Si inizia con 2 bollini rossi (traffico critico) per mattina e pomeriggio di sabato 1 agosto verso le località di villeggiatura, mentre in direzione grandi città il traffico sarà da bollino verde (regolare). Con ogni probabilità la situazione più complessa la si avrà lungo il tratto finale della A26 verso Genova Voltri e su A10 e A12, per via degli ultimi lavori di controllo sulle gallerie liguri.

Come ogni anno sarà proibita la circolazione dei mezzi pesanti dalle 8.00 alle 16.00 su tutta la rete autostradale.

Domenica 2 agosto

Domenica la situazione dovrebbe migliorare, con bollini gialli mattina e pomeriggio, mentre la sera la situazione sarà regolare, così come il traffico verso le grandi città. Durante la giornata sarà vietata circolazione ai mezzi pesanti (> 7,5 tonnellate) dalle 7.00 alle 22.00.

Previsioni meteo

Traffico caldo e temperatura altrettanto calda su tutta Italia, il picco massimo previsto a Firenze con 40° seguita dai 39° di Bologna e i 37 di Torino, Roma e Perugia. Sole ovunque per tutta la giornata di sabato, fatta eccezione per il frusinate, dove ci sarà qualche rovescio pomeridiano.

Peggioramenti attesi invece per domenica, con l'arco alpino interessato da precipitazioni destinate poi a scendere verso Veneto e Pianura Padana durante le ore pomeridiane. Giornata soleggiata invece al centro e sud.

Tutor accesi e lavori

Dal sito della Polizia Stradale arrivano notizie sulle accensioni del sistema SICVe (successore del Tutor), attivo su 1.060 km di rete autostradale. L’elenco di tutte le tratte dove il sistema è attivo lo trovate cliccando qui.

Per conoscere invece quali e quanti cantieri saranno attivi durante il periodo estivo la Polizia di Stato ha pubblicato un elenco, scaricabile da qui.