FCA ha deciso di offrire anche in Europa il servizio di certificazione delle sue concessionarie "Customer First Award for Excellence" già disponibile in America.

Lo scopo è quello di fornire un nuovo strumento di scelta al momento dell'acquisto dell'auto, evidenziando nelle ricerche delle concessionarie quelle premiate e certificate secondo gli standard "Customer First" che valutano anche la soddisfazione cliente.

Si parte con 1.200 concessionarie, anche in Italia

Attivato con il supporto tecnologico di Google Cloud, il nuovo servizio di certificazione dei dealer "Customer First Award for Excellence" prenderà il via coinvolgendo 1.200 concessionarie in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria e Belgio, per estendersi poi nel 2021 anche ad altri Paesi.

Fotogallery: Certificazione concessionarie FCA "Customer First Award for Excellence"

17 Foto

Il nuovo programma di certificazione delle concessionarie dei marchi FCA si basa su quattro aree di valutazione:

soddisfazione dei clienti

esecuzione dei processi

certificazione e formazione delle persone

coerenza degli showroom e delle officine con gli standard di FCA

Un logo per trovare i migliori dealer

Le stesse concessionarie premiate potranno utilizzare il logo "Customer First" per comunicare il riconoscimento e la certificazione ottenuta, dando all'acquirente un ulteriore criterio di scelta.

Importantissima sarà poi la possibilità di consultare i pareri di migliaia di consumatori che hanno già visitato la concessionaria, in pratica le "recensioni" di chi ha sperimentato i diversi servizi, dal preventivo all'acquisto, fino all'assistenza.

Gorlier: "così potenziamo le nostre performance"

Nel presentare il programma Pietro Gorlier, Chief Operating Officer FCA per la regione EMEA ha detto:

"Si tratta di una iniziativa importante e mi fa particolarmente piacere sottolineare che rappresenta un ulteriore tassello che va a incrementare la stretta collaborazione tra Google Cloud e FCA. Possiamo così disporre di uno strumento innovativo che ci permette di incrementare la soddisfazione dei clienti, migliorare i processi, certificare e formare le persone, avere adeguati standard qualitativi di showroom e officine. In una frase: potenziare le nostre performance".

Google Cloud con FCA nella trasformazione digitale

Dal canto suo Benjamin Faes, MD Google Cloud Southern Europe & Emerging Markets, ha aggiunto: