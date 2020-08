Rolls Royce è abituata a fare le cose in grande e il video teaser della Ghost nè è l'ennesima prova. La nuova generazione del modello più venduto della Casa britannica infatti viene anticipata da un primo cortometraggio animato che poco ha da invidiare, in termini di design, a quelli firmati Pixar.

Un video che sottolinea la nuova veste della Ghost, con un design minimal che punta sulla purezza, senza però dimenticare la sua nobile origine. La presentazione web è prevista dopo l’estate. Nel frattempo aumentano le aspettative.

Lusso minimal quanto basta

In attesa di vedere la presentazione ufficiale, nel video Rolls Royce lascia intravedere uno primo schizzo del modello, con linee quasi da gran coupé e non più da classica berlina da rappresentanza.

In realtà, la carrozzeria della nuova Ghost resterà quella di un tempo, con una lunghezza simile a quella del modello in uscita, vale a dire circa 5,40 metri. Mancheranno però tutti i vari orpelli definiti "non essenziali". Ah, non preoccupatevi, lo Spirit of Ecstasy non farà parte del repulisti stilistico.

Si punta tutto sulla semplicità e sulla purezza delle forme, con l’utilizzo di linee allungate modellate su una carrozzeria in alluminio saldato a mano, mentre gli interni promettono nuovi materiali futuristici affiancati da morbidissima pelle.

Non proprio tutta “farina del suo sacco”

Il modello entry-level della Ghost beneficerà di alcune caratteristiche prese in prestito dalla BMW Serie 7, a partire da un'evoluzione della piattaforma CLAR, per ospitare powertrain ibridi plug-in. Ci sarà naturalmente anche suo maestà V12 bicilindrico di 6,75 litri che, secondo la Casa, garantirà un’appagante sensazione al volante.

La Ghost darà via a una nuova vita per i modelli Rolls-Royce, con le nuove versioni di Wraith (coupé) e Dawn (cabriolet), in arrivo tra qualche mese.