Dopo essersi concentrati sull’elettrico con la iX3, ora in BMW sembra si vogliano concentrare (anche) sulla più classica versione con motore endotermico del loro SUV medio. A testimoniarlo ci sono le prime foto spia del restyling di metà carriera della X3, che rivelano modifiche concentrate principalmente nei gruppi ottici e paraurti.

Non si vede ancora molto della griglia anteriore, anche se sembra che il doppio rene subirà delle modifiche. Debutterà un sistema iDrive aggiornato e anche la tecnologia a bordo sarà rivista.

No ai doppi reni sovradimensionati

La direzione stilistica rispetto alla versione attuale pare essere la stessa - come tutti i restyling - e questo significa anche che la griglia anteriore potrà sì essere modificata, ma senza gli eccessi visti a bordo della nuova BMW Serie 4 (e, pare, sulla nuova M3).

Sul modello fotografato balzano all'occhio gli pneumatici di piccole dimensioni, segnod di come si tratti di una versione con allestimento base, e i terminali di scarico arrotondati. Sarà interessante vedere come si aggiorneranno anche le versioni più ricche e potenti come la X3 M40i e la ancora più cattiva X3 M.

Cosa ci sarà a bordo

Trattandosi di un restyling e non di una nuova generazione, non sono da aspettarsi grandi stravolgimenti nemmeno all’interno, con stile pressoché immutato e nuove tecnologie, con una versione aggiornata del sistema di infotainment iDrive.

L’obiettivo è quello di restare competitivi nei confronti della concorrenza, in particolare con le rivali di sempre: Audi Q5 e Mercedes GLC, entrambe oggetto di recenti. L’arrivo del restyling della BMW X3 è per i primi mesi del 2021, con classici motori benzina e diesel affiancati da motorizzazioni elettrificate.