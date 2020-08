Visitando il sito ufficiale Fiat, si nota come tra le principali protagoniste ci sia sempre lei, la Fiat Panda, ormai da tempo auto più venduta in Italia. E non mancano le offerte speciali, che per il mese di agosto vedono arrivare una nuova iniziativa, valida in realtà su molti altri modelli del marchio, e che prende il nome di Summer Card.

In pratica, si tratta di un voucher nominativo scaricabile dal sito entro il 31 agosto, che permette una singolare agevolazione: in pratica, si inizia a pagare dalla prossima estate.

Nel dettaglio, la Panda Pop 1.2 69 CV Euro6-TEMP viene a costare 11.950 euro, ma, grazie agli incentivi, il listino scende a 9.950 euro, e fino a 8.450 euro se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo MiniRata. Come di consueto, Fiat non richiede anticipo, mentre il finanziamento ha inizio dopo 300 giorni: in pratica, dopo 10 mesi.

A questo punto, le rate mensili sono 15 da 93,83 euro, e poi 72 da 155,35 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,50%). La vettura deve essere immatricolata entro il 30 settembre.

Questo contributo non è cumulabile con altre iniziative in corso, e non vale sulle Panda ibride: volendo comprare ad esempio una Panda Easy 1.0 70 CV Hybrid, il listino di 13.750 euro scende a 8.300 euro con incentivo statale e con Contributo Prezzo MiniRata Be-Hybrid; anche in questo caso non c’è anticipo, ma la prima rata è a 150 giorni: 20 rate mensili ammontano a 92,33 euro, mentre le successive 72 rate salgono a 144,52 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,63%).

Vantaggi

Certamente l’offerta della Summer Card è allettante, perché si paga addirittura l’estate prossima, e poi per 15 mesi la rata della Panda di esempio è inferiore a 100 euro; versando le successive rate da 155 euro per sei anni, non è prevista neppure la maxi-rata, e la vettura diventa nostra.

È raro trovare offerte così dilazionate nel tempo, e con importi così bassi, per un'auto sicuramente popolare ed economica nella gestione; una soluzione molto buona, ad esempio, per neopatentati, o per il cambio di un vecchio usato.

Per le versioni ibride di esempio, invece, non c’è la Summer Card: il pagamento è comunque ritardato di 150 giorni, vale a dire a inizio 2021, e le rate per i 20 mesi iniziali sono ancora più basse.

Svantaggi

Da tenere presente i costi in più, come IPT, PFU, accessori e versioni superiori rispetto alle Pop e Easy di esempio. Peccato che la Summer Card non riguardi le più economiche ed ecologiche Hybrid, anche se il tipo di promozione può permettere di eliminare le rimanenze di Euro6-TEMP (le ibride sono Euro 6d-FINAL).

Attenzione anche agli incentivi statali, ben spiegati negli esempi della Hybrid: in questa fascia di emissioni, ammontano a 1.500 euro con rottamazione se il venditore fa uno sconto di almeno 2000 euro più IVA, oppure 750 senza rottamazione ma con uno sconto di almeno 1.000 euro più IVA. I valori di esempio, quindi, potrebbero cambiare, e più avanti potrebbero terminare anche i fondi per gli incentivi.

In sintesi

Modello (esempio) Fiat Panda Pop 1.2 69 CV Promozione Summer Card, Contributo Prezzo MiniRata Scadenza 31 agosto 2020 il voucher, 30 settembre 2020 l’acquisto Listino 11.950 euro Listino scontato 8.450 euro Servizi aggiuntivi Non indicati nell’esempio Anticipo Anticipo zero Rate 15 da 93,83 euro dopo 300 giorni, 72 da 155,35 euro TAN 6,85% TAEG 9,50% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo per vetture non ibride in pronta consegna