La Ford Puma ST, la versione sportiva del crossover americano che ha debuttato nel maggio 2019, verrà presentata ufficialmente il 24 agosto. Nel frattempo Ford vuole aumentare l'hype pubblicando un nuovo teaser su Twitter, con protagonista chi ha contributo al progetto.

Cosa si vede? Poco nulla a dire il vero, ma l’idea di far ricreare il sound del motore ai dipendenti e mostrare le loro buffe espressioni facciali, non si può dire che non sia simpatica. Anche se - è giusto dirlo - avremmo preferito un po’ più di carne al fuoco.

Cosa dobbiamo aspettarci

Nonostante anche in questo teaser vengano mostrati solo piccoli dettagli dentro e fuori la vettura, si confermano linee sportive ed un look più intrigante rispetto alla versione standard. C'è comunque da dire come, grazie alle foto spia dei mesi passati e al nostro render, un’idea del suo aspetto - bene o male - ce la siamo fatta.

Il motore, come già anticipato, sarà il tre cilindri turbo da 1.5 litri ereditato dalla Fiesta ST, capace di 200 CV e coppia massima di 290 Nm.

La concorrenza

Sul mercato europeo le vendite della Puma in versione ST inizieranno entro la fine dell'anno, con prezzi ancora da definire.