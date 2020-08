Ormai ci siamo, la nuova BMW M4 è praticamente pronta per il debutto e queste nuove foto testimoniano come la coupé bavarese sia pronta a fare la sua comparsa sul mercato ufficialmente. Lo "spogliarello" continua mentre la Casa tedesca è intenta ad apportare le ultime modifiche.

Questi scatti sono stati realizzati nei pressi di Monaco e mostrano la potente coupé bavarese quasi senza camuffature. La parte anteriore non è ancora del tutto scoperta, ma gli adesivi lasciano scoperti il maxi doppio rene. La situazione è simile nella parte posteriore, dove luci e le doppie coppie di scarichi sono chiaramente visibili.

Ultimi ritocchi

A giudicare dal muletto, il lavoro di sviluppo sulla nuova M4 è praticamente terminato e i tester staranno - con ogni probabilità - svolgendo alcune valutazioni finali e regolazioni per i sistemi elettronici della coupé sportiva.

Fotogallery: BMW M4, le nuove foto spia

11 Foto

Sotto il cofano troveremo il motore biturbo da 3,0 litri, disponibile in 2 step di potenza: 480 o 510 CV. Si potrà decidere se orchestrare la potenza attraverso un cambio automatico ZF a 8 rapporti o un manuale 6 marce (per la versione da 480 CV) e se optare per la trazione posteriore o integrale (per la Competition da 510 CV).

Per partire

Naturalmente le modifiche saranno anche estetiche, con aerodinamica specifica, prese d'aria ingrandite e cerchi in lega dal disegno specifico. Stesso discorso per l'abitacolo, arredato con sedili e volante sportivi e altri dettagli a sottolineare la cattiveria della BMW M4.