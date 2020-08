Si, quello che vedete spuntare dall’ombra è il posteriore di una BMW Serie 3 Touring. Ma no, non è una Touring normale. Il lato B in questione appartiene alla M3 Touring. E non è un render firmato da un appassionato.

È tutto vero: da Monaco di Baviera arriverà una M3 con carrozzeria station wagon. Una prima assoluta (ci avevano provato nel 2000, ma il progetto venne cancellato) confermata dalla stessa BMW dopo i rumors di qualche giorno fa.

Quando arriverà?

Fermi tutti. Non è ancora il momento di rompere il salvadanaio che conservavate per questo momento. Di tempo ne passerà ancora un bel po’ prima che noi si possa vedere la BMW M3 nell’inedita veste di familiare. Ancora 2 anni almeno: la fase di sviluppo infatti inizierà a giorni. Prepariamoci quindi all’arrivo di spy Photo e scatti rubati, ma nessuna immagine ufficiale.

Se ne riparlerà nel 2022 o inizio 2023, proprio come avevano anticipato i rumors, e nell’attesa però potremo cercare di capire come sarà la super station di Monaco guardando le nuove M3 ed M4 coupé, in arrivo tra una manciata di settimane.

Super doppio rene?

Carreggiate allargate, doppia coppia di scarichi e “un cospicuo allargamento delle prese d’aria anteriori” (per citare il comunicato stampa). Anche la M3 Touring subirà la cura ricostituente per il suo doppio rene, seguendo la scia di Serie 4 ed M4? Ma - stando alle ultime foto spia - anche della M3?

Quasi certamente la Serie 3 Station più potente della storia condividerà il motore con M3 ed M4: un 3.0 6 cilindri in linea da 480 o 510 CV, a seconda se si opterà per la versione “normale” o per la Competition. Versioni che su berlina e coupé potranno essere scelte con cambio manuale (la prima) o automatico (la seconda) e con trazione posteriore o integrale. Chissà se in quel di Monaco riproporranno la stessa soluzione anche sulla Touring.

Quello che è certo è che i desideri di tanti appassionati sono stati ascoltati e che Mercedes C 63 AMG Station ed Audi RS4 avranno una nuova avversaria. E voi da che parte state? La M3 la preferireste station o rimarreste fedeli alla classica carrozzeria da berlina?