Sembra che la misteriosa auto nera che si aggira ultimamente per le strade di Maranello sia comparsa nuovamente. E se fosse la tanto chiacchierata Ferrari 812 GTO?

Per cercare di capirlo ci affidiamo al video dello YouTuber Varryx, che ha ripreso ancora una volta la sportiva del Cavallino durante alcuni test nei pressi di "casa". Permettendoci così di godere anche del sound del V12.

Cosa si vede

A dire il vero poco. Difficile quindi dire con sicurezza che si tratti della 812 GTO e non di un vecchio muletto in giro per un qualche aggiornamento dell'aerodinamica o altri aspetti.

Quello che possiamo vedere però è un diffusore posteriore è molto più largo rispetto alla 812 normale, mentre il muso sembra diverso rispetto a quello cui siamo abituati. Le camuffature poi non riescono a coprire interamente le modifiche aerodinamiche della carrozzeria e, aspetto ancor più importante, le "note" emesse dagli scarichi sembrano essere leggermente più baritonali.

GTO, un titolo per poche

Tutti indici che alimentano la speranza che si tratti davvero una una Ferrari 812 GTO, sigla che a Maranello indica qualcosa di veramente speciale. L'ultima Rossa a sfoggiare il marchio GTO è stata la 599, più di dieci anni fa, e all'epoca Ferrari la presentò come l'auto stradale più veloce mai costruita in quel di Maranello.

La 812 Superfast vanta già la bellezza di 800 CV, prodotti dal poderoso V12 da 6,5 litri. Q se fosse proprio lei, con l'abito GTO, a diventare la nuova Ferrari stradale più veloce di tutti i tempi?