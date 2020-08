Se le promozioni di agosto sono all’insegna degli sconti e della ripartenza in sicurezza, Nissan non manca di proporre offerte interessanti sulle proprie vetture: ad esempio, quella fino al 31 di agosto su un’auto di successo come la Nissan Qashqai.

A differenza dei mesi precedenti, non c’è più la riduzione ad un solo euro delle prime quattro rate, ma c’è comunque un forte sconto iniziale, e un finanziamento con maxi rata che si chiama Intelligent Buy, e prevede l'aggiunta di alcuni servizi interessanti. Anche per i modelli che, per i valori di emissioni, non possono beneficiare del bonus statale del Decreto Rilancio.

Ne è un esempio la Nissan Qashqai N-Connecta 1.3 DIG-T 140 CV: il listino scende da 29.200 euro fino a 24.050 euro in caso di adesione al finanziamento, solo con la rottamazione di una vettura usata con data di immatricolazione a partire dal 1 agosto 2010 e di proprietà del cliente da almeno 12 mesi.

L’anticipo è quindi di 2.620 euro, e le rate sono 36 da 249 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,14%), più la maxi rata finale di 14.308 euro, per un totale di 30.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro in eccedenza. Nelle rate sono comprese anche Finanziamento protetto e Pack service che comprende due anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

Questa Quashqai supera i 110 g/km previsti per gli incentivi statali, ma la casa e le concessionarie propongono comunque uno sconto consistente, in caso di rottamazione: nel totale sono ben 7.750 euro.

L’anticipo è piuttosto basso, e le rate inferiori a 250 euro comprendono anche alcuni servizi; la vettura è dotata anche di optional interessanti, come ad esempio fari Led con inseguimento della traiettoria, intelligent around view monitor, safety shield, navigatore satellitare, connettività smartphone e tetto panoramico.

Svantaggi

L’offerta è valida soltanto con rottamazione di una vettura usata, e di proprietà da almeno un anno; bisogna inoltre considerare le consuete spese in più, come IPT e PFU, oltre ad eventuali optional aggiuntivi.

La rata finale da oltre 14.000 euro supera la metà del listino scontato: si può immaginare che dopo le rate si utilizzi la maxi rata come anticipo per l’acquisto di una vettura nuova. Con questo modello non si accede agli incentivi statali: per quelli occorre una 1.5 DCI 115 CV, anche se lo sconto alla fine rimane di fatto uguale per il cliente.

In sintesi