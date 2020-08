Benzina, diesel, ibrida ed elettrica: la Hyundai Kona è disponibile in molte varianti. Adesso la Casa coreana si prepara a offrire una versione in più, regalando al suo piccolo crossover una variante N ad alte prestazioni.

È stato avvistato ancora una volta durante i test al Nürburgring, dove sfoggia un'altezza da terra ridotta e nuovi cerchi da almeno 18" a coprire pinze freno maggiorate

Altri dettagli

Tutte caratteristiche che tradiscono la natura sportiva della Kona in questione, ma è il posteriore a rivelare il suo vero carattere. Qui infatti troviamo due generosi scarichi, assieme a un grosso spoiler sul tetto che incorpora una terza luce di stop triangolare.

Altri dettagli che spuntano dalla camuffatura sono le luci inferiori (anteriori e posteriori) modificate, indizio di come la Kona N potrebbe essere basata sul restyling del crossover coreano, in arrivo tra qualche settimana.

Fotogallery: Hyundai Kona N, le nuove foto spia

16 Foto

Un debutto che precederà di qualche tempo quello della variante N, ormai quasi terminata per quanto riguarda lo sviluppo e la definizione dello stile. Stile che in abitacolo farà naturalmente a meno del roll-bar che si nota in foto, come anche i sedili Recaro ultra avvolgenti.

Sotto il cofano

Come la i30 N anche la Kona più potente monterà il 2,0 litri turbo da 250 o 275 CV, a seconda delle versioni, gestiti da un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

La Kona non sarà l'unica novità col logo "N" sulla carrozzeria: a breve infatti farà il suo debutto anche la meno potente i20 N, la hot hatch coreana rivale di Ford Fiesta ST e Volkswagen Polo GTI.