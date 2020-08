Grazie anche agli incentivi del Decreto Rilancio, le promozioni di agosto sono numerose e promettono tutte sconti sul listino; tuttavia, i contributi sono diversi a seconda delle motorizzazioni e del livello di emissioni.

A quanto può ammontare, quindi, l’offerta su una vettura recente a metano come la Scala G-TEC, prodotta da un marchio attento al value for money come Skoda? Fino al 31 agosto, in caso di rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010, il costo della Skoda Scala Ambition 1.0 G-TEC 90 CV ammonta a 17.500 euro, più 300 euro di apertura pratica.

Con il finanziamento Clever Value Free 3 non solo non è previsto anticipo, ma le prime tre rate vengono rimborsate dopo una settimana da Volkswagen Group Italia: le rate mensili effettive passano così da 35 a 32, e ammontano a 279,18 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,64%), mentre la rata finale è pari a 10.879,14 euro.

Nel costo del finanziamento è compresa anche l’assicurazione Alter Ego Duo Plus per tre anni sulla protezione delle rate.

Vantaggi

Quello che viene proposto da Skoda è un po’ una somma delle agevolazioni scelte dalle diverse case automobilistiche: non c’è anticipo, ci sono tre rate rimborsate, e nell’importo è compresa un’assicurazione sul credito.

In più, la Scala G-TEC è una moderna vettura a metano, con i vantaggi ecologici ed economici di questa motorizzazione.

Svantaggi

Per fare punteggio pieno, sarebbe stato interessante anche un finanziamento a tasso zero, che però in questo periodo non è proposto quasi da nessuna casa; alcune, a dire il vero, propongono tassi di interesse lievemente inferiori.

Attenzione a spese e costi aggiuntivi, e alla puntualità dei pagamenti, condizione necessaria perché le tre rate vengono rimborsate.

In sintesi

Modello (esempio) Skoda Scala Ambition 1.0 G-TEC 90 CV Promozione Clever Value Free 3 Scadenza 31 agosto 2020 Listino scontato 17.500 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione Alter Ego Duo Plus per 3 anni Anticipo Anticipo zero Rate 35 da 279,18 euro, le prime tre rimborsate dalla casa TAN 5,49% TAEG 6,64% Maxi rata finale (VFG) 10.879,14 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Le rate vengono rimborsate solo se pagate con regolarità. Per l’ottenimento del contributo statale massimo, rottamazione di una vettura immatricolata da almeno 10 anni