La versione della piccola up! con le emissioni più basse è quella a metano da 68 CV, che nel listino si chiama "up! 1.0 Ecofuel", ma comunemente nota anche come "eco up!".

Emette solo 84 g/km di CO2 e fa meglio di concorrenti come Renault Twingo e Kia Picanto 1.0, che sono su i 100 grammi.