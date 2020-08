La nuova supercar formato giocattolo di McLaren è basata sul modello più veloce della Ultimate Series, la Senna. Disponibile in sei diverse livree incorpora delle portiere ad elitra funzionanti, sistema di infotainment e suoni realistici presi dal motore dell'auto originale.

Si può acquistare esclusivamente attraverso la rete ufficiale dei rivenditori McLaren e in Inghilterra il prezzo equivale a circa 420 euro.

Serie completa

Sulla scia della McLaren 720S "Ride-On" lanciata lo scorso anno, la nuova McLaren Senna "Ride-On" è il regalo perfetto per i bambini con le corse nel sangue. Si ispira all'auto stradale più estrema della Casa inglese, che non a caso porta il nome del tre volte campione del mondo di Formula 1, Ayrton Senna.

Fotogallery: McLaren Senna Ride-On

13 Foto

La McLaren Senna Ride-On è disponibile in cinque colori di vernice McLaren autentici: nero, bianco, arancione Mira, blu Vega e rosso Memphis. Un sesto colore, giallo con accenti verdi, riporta alla mente i colori del casco da corsa di Ayrton.

Sound e musica

In teoria è pensata per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma l'attuale pilota di Formula 1 della McLaren Lando Norris è riuscito a salire a bordo e fare un giro di prova, solo per verificare che rispettasse gli standard di guida ovviamente.

Una volta a bordo, il giovane proprietario può iniziare la guida utilizzando un autentico pulsante di avviamento che attiva i suoni del motore della. I "viaggi" possono anche essere accompagnati dalla musica (il modello non può circolare su strada), riprodotta tramite un sistema di infotainment che può accedere ai file da un dispositivo USB.