Cesare Romiti, storico ad della Fiat, è morto oggi all’età di 97 anni. In lui troviamo una delle figure che più di altre hanno segnato la storia della Casa italiana, oltre a una lunga stagione dell’industria nazionale,

Nasce a Roma nel 1923 e si laurea in economia nel 1945. Approda in Fiat come amministratore delegato nel 1976 e ricopre il ruolo di presidente dal 1996 al 1998, raccogliendo l'eredità di Giovanni Agnelli (Al suo posto Paolo Cantarella fino al 2002). Tante le storie da raccontare, ma noi ci soffermiamo su quelle auto che, nate con lui, sono rimaste celebri nella nostra tradizione motoristica.

Il 1980 e la Fiat Uno

A soli quattro anni dall'arrivo nel gruppo Romiti si trova davanti a uno dei lanci più importanti del secolo per la Casa torinese. A Cape Canaveral, infatti, viene presentata la nuova Fiat Uno. La sua nascita, però, avviene in un momento difficile.

Nell'ottobre 1980, infatti, dopo 35 giorni di scioperi, 40 mila dipendenti della Fiat scendono in piazza contro il sindacato e Romiti sarà costretto a siglare un accordo che prevede una pesante riorganizzazione.

Il successo

La Uno non è l'unico modello "azzeccato", in quegli anni arrivano anche altri modelli all'interno del gruppo che riscuotono molto successo. In prima linea ci sono la Thema, la Y10 e la Croma. Le vendite vanno così bene che nel 1987 la Fiat ha un fatturato che tocca i 40.000 miliardi di lire.

In questo frangente non bisogna dimenticare il lavoro fatto da Vittorio Ghidella, il responsabile del settore auto. Altri due anni e nel 1989 gli utili netti toccano i 3.300 miliardi di lire, rappresentando l'85% del settore auto in Italia.

I modelli dell'"Era Romiti"

Sotto la sua egida sono nati alcune delle auto più di successo nella storia del brand, capaci di tenere vivo e fiorente un gruppo industriale da oltre 150.000 impiegati.