Il debutto del crossover elettrico ID.4 sembra non è essere lontano. Alcuni teaser rilasciati da Volkswagen America lasciano intuire che manchi davvero pochissimo al lancio, almeno per quanto riguarda il mercato americano.

Secondo Volkswagen, la ID.4 sarà "parte di una strategia mondiale che prevede la consegna di milioni di veicoli elettrici per aiutare a combattere il cambiamento climatico globale”.

Non è ancora stata rivelata una data ufficiale, ma supponiamo che il nuovo crossover elettrico di Wolfsburg arriverà prima della fine del mese. Considerando i piani di Skoda di svelare la Enyaq iV il primo settembre, la ID.4, basata su un progetto praticamente identico, non tarderà a svelarsi.

Emissioni zero e autonomia fino a 500 km

Il SUV a emissioni zero poggerà sulla piattaforma MEB sviluppata dal Gruppo Volkswagen e sarà alimentato da due motori elettrici capaci di erogare una potenza complessiva di circa 302 CV.

Fotogallery: Volkswagen ID.4, le immagini in anteprima

Secondo i dettagli svelati in anteprima, dovrebbe essere in grado compiere fino a 500 km prima di necessitare di una sosta per effettuare la ricarica.

Il concept della ID.4 presentato nel 2017 ci ha suggerito che il SUV elettrico si posizionerà sui mercati a metà tra la Tiguan e la Tiguan Allspace in termini di dimensioni. Secondo le anticipazioni, offrirà un abitacolo molto spazioso in grado di ospitare un massimo di cinque passeggeri e avrà una generosa capacità di carico.

La data del debutto

Il piano iniziale di Volkswagen era di rivelare l'ID.4 durante il Salone dell'auto di New York, nell'aprile di quest'anno, ma la pandemia di coronavirus ha costretto la casa automobilistica a rivedere la propria strategia. Ci aspettiamo di avere dunque maggiori dettagli sull’arrivo del nuovo EV nei prossimi giorni.