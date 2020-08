Il week-end di Ferragosto è passato e la situazione traffico inizia a stabilizzarsi relativamente, con buona parte degli Italiani che ormai sono già tornati a casa dopo le ferie.

Rimangono, comunque, alcuni momenti della giornata in cui il controesodo verso le grandi città potrebbe essere caratterizzato da code e rallentamenti. Vediamo quindi nello specifico quali sono le previsioni del traffico per il week-end di sabato 22 e domenica 23 agosto.

Sabato 22 agosto

Per chi sia diretto alle località di villeggiatura, non c'è molto di cui preoccuparsi: solo al mattino è segnato un bollino giallo, mentre per il resto della giornata bollino verde e nessun intoppo.

Diverso il caso per chi torna nelle grandi città, che fanno segnare un bollino rosso per mattina e pomeriggio. La situazione, comunque, torna regolare alla sera.

Domenica 23 agosto

Partire per le ferie questa domenica, significa andare tranquilli e senza intoppi: per l'intera giornata, infatti, è segnato bollino verde verso le località di villeggiatura.

Un po' diversa la situazione per chi ritorna, invece, dato che il mattino segna bollino giallo e il pomeriggio addirittura bollino rosso. Come per il sabato, però, tutto dovrebbe sbloccarsi la sera.

Previsioni meteo

Sarà un sabato di sole per quasi tutta Italia, con la sola eccezione dell'estremo nord centrale, sulle Alpi, dove sono previsti rovesci temporaleschi. Temperature quasi sempre superiori ai 30 gradi - picco di 38 gradi a Bologna nel pomeriggio - con la sola eccezione di Genova, che si ferma a 27 gradi.

La domenica vedrà sempre un tempo tutto sommato soleggiato per gran parte della penisola, ad eccezione del nord centrale e orientale in cui arrivano i temporali. Qui le temperature si stabilizzano fra i 24 e i 29 gradi, mentre per il resto della penisola è facile superare i 30 gradi. Il picco è a FIrenze, dove si arriva a 37 gradi.

Evitare sorprese in viaggio

Per conoscere in tempo reale la situazione traffico - compresi i lavori in corso sulle autostrade - potete affidarvi all'app MyWay, oppure sfruttare famosi navigatori satellitari online come Google Maps e Waze. Altrimenti, rimane sempre attivo e aggiornato il sito ufficiale di Autostrade per l'Italia.