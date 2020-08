Sabato 29 agosto, circa 180 ciclisti partiranno verso Parigi dalla Grand Départ di Nizza per affrontare 21 tappe, di cui otto di montagna, quattro salite e una prova a cronometro individuale. E' il Tour de France 2020 e ancora una volta (è la 17esima consecutiva) la casa auto al fianco dell'evento è Skoda.

La casa è infatti molto legata al mondo delle due ruote a pedali. Nel 1895, Václav Laurin e Václav Klement fondarono una fabbrica di biciclette a Mladá Boleslav, in Boemia, dando vita alla società da cui deriva l’odierna Skoda auto.

Le vetture protagoniste

Il Brand fornirà ben 250 veicoli per l'organizzazione e la gestione della gara, compresa l’auto di comando (la "Red Car") per il Direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, che seguirà e dirigerà la gara da una Superb iV con trazione ibrida plug-in.

Fotogallery: Skoda Superb iV

19 Foto

Inoltre, Skoda sponsorizzerà nuovamente la Maglia Verde per il miglior velocista e, in qualità di partner dell'app ufficiale del Tour de France, terrà aggiornati i tifosi sulle ultime novità della corsa.

Oltre al nuovo modello della bestseller del Brand, l'Octavia di quarta generazione e all’ammiraglia Superb (qui la nostra prova), saranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione della gara anche Kodiaq, Karoq e Kamiq.

21 tappe e 3.470 chilometri di percorso

Quest'anno il Tour de France (3.470 chilometri percorsi dal 29 agosto al 20 settembre) comprende dodici nuove città e paesi, tra cui Le Teil, Chauvigny e Mantes-la-Jolie. Inoltre, a causa del Coronavirus e del conseguente rinvio del Tour, l'organizzatore A.S.O. e la piattaforma di allenamento Zwift hanno predisposto sei tappe virtuali della manifestazione.

Dal 4 luglio i ciclisti professionisti hanno gareggiato l'uno contro l'altro e in tre di queste competizioni virtuali hanno avuto la possibilità di partecipare anche alcuni atleti dilettanti. Skoda aveva messo in palio un pacchetto di ospitalità VIP per il Tour de France per i migliori tra i dilettanti e i tre vincitori potranno ora vivere esperienze indimenticabili, tra cui un volo in elicottero seguendo la carovana.

"Il nostro profondo impegno nel ciclismo e la nostra pluriennale collaborazione con l'organizzazione del Tour de France A.S.O. sono parte integrante della strategia di sponsorizzazione sportiva globale di Skoda Auto - dice Alain Favey, Membro del Board Skoda per Vendita e Marketing -. Questo evento è un’occasione perfetta per presentare il nostro Brand e i nostri prodotti a livello internazionale e, allo stesso tempo, per condividere il nostro entusiasmo per questo sport dinamico con milioni di appassionati".