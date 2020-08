Domenica 23 agosto si gioca la finale della UEFA Champions League. Un appuntamento indimenticabile per gli appassionati e Nissan ha organizzato un esclusivo cinema drive-in per 50 clienti Leaf che ha dello straordinario.

Visto che per l'emergenza Coronavirus la partita quest’anno si svolgerà a porte chiuse, le auto dei 50 proprietari di Leaf saranno posizionate in formazione di squadra di fronte a un maxi-schermo che però al momento non si sà dove sarà collocato. Il luogo resterà segreto fino a poco prima e sarà comunicato solamente ai tifosi selezionati, ognuno dei quali potrà portare con se un ospite.

Un evento da VIP

Tra i partecipanti ci saranno anche il cliente numero 5.000 di Leaf in Portogallo e la leggenda della UEFA Champions League Nuno Gomes, protagonista anche di un esclusivo incontro.

Inoltre, rispettando tutte le misure igieniche necessarie, i tifosi avranno la possibilità di vedere da vicino il trofeo della UEFA Champions League e scattare delle foto, prima che questo sia trasferito nello stadio.

La finale della Champions League sarà anche il primo grande evento con il nuovo logo Nissan, svelato poche settimane fa insieme al Nissan Ariya. Entrambi saranno protagonisti delle attività organizzate da Nissan nel corso del fine settimana a Lisbona, nominata European Green Capital per il 2020.

Una collaborazione ormai collaudata

Nissan è al sesto anno come official automotive sponsor della UEFA Champions League, il più grande evento sportivo annuale al mondo. "Nulla può ricreare l’emozione di essere allo stadio, ma speriamo di dare ai clienti un’esperienza memorabile", dice Gareth Dunsmore, Vice President Marketing Communications, Connected Car Services and Customer Experience Nissan Europe.

"Da sei stagioni elettrifichiamo la Finale della UEFA Champions League - ha aggiunto -. Quest’anno siamo ancora più motivati nell’aggiungere divertimento all’evento". Inoltre, Nissan farà sfilare a bordo di Leaf Nismo RC il trofeo della UEFA Champions League fino all’Estadio Da Luz di Lisbona.