La Koenigsegg Gemera è un davvero unica. Non ci sono altre auto capaci di ospitare fino a quattro adulti, offrire spazio per i bagagli e portarli in giro a 400 chilometri all'ora.

Sembra però che Christian von Koenigsegg, fondatore dell'azienda svedese, abbia parlato con molte persone che non credono che sia effettivamente possibile. Per far fronte a tutto lo scetticismo, mostra in dettaglio i pratici interni della Gemera tramite un nuovo video caricato su YouTube.

Come si usa

Nella prima metà del video si parla principalmente delle tecnologie della Gemera. Non ci sono novità rispetto a quello che vi abbiamo già detto. Sotto il cofano posteriore c'è l'innovativo motore biturbo a tre cilindri da 2,0 litri supportato da tre motori elettrici, ma il modo amichevole in cui Christian spiega il funzionamento attira sempre l'attenzione.

Da metà video in poi si concentra sull'abitacolo e sui due vani di carico del veicolo. Grazie al suo packaging intelligente e al suo piccolo motore, la Gemera può ospitare comodamente a bordo quattro persone alte due metri.

Un po' di acrobazie

Entrare in auto non sembra particolarmente facile nella parte posteriore, ma dopotutto è un'Hypercar. Tra l'altro, una cosa che non vedrete su nessun'altra hypercar è la quantità di portabicchieri.

Questi possono raffreddare e riscaldare le bevande a piacimento con la pressione di un tasto. Che dire il Concorde è tornato, ma stavolta si viaggia su ruote.