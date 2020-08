Un nuovo logo "ottocentesco" per il compleanno. Questo è il modo in cui Peugeot festeggia i 210 anni di attività, e da lunedì 24 agosto - insieme allo slogan "2.1.0. Let's Go" - segna l'inizio di eventi e campagne proprio per celebrare la sua storia pluricentenaria.

Il nuovo logo rotondo è composto da un Leone disegnato secondo uno stile tipicamente di inizio '800, poggiato su una freccia, con sotto la data della sua fondazione, 1810. Il tutto su uno sfondo nero e con la scritta "210 Years" al centro.

La sua storia e la celebrazione

Il 26 settembre 1810 viene depositato denaro a nome di una nuova società in un registro ancora visibile negli Archivi di Terre-Blanche. Il nome della neonata "start-up" - come la chiameremmo oggi - era Peugeot Frères Aînés, e si occupava di moda nel XIX Secolo.

Peugeot 601 Peugeot 205 GTI

Col tempo, Peugeot è passata dal vestiario alla mobilità di massa, inizialmente con le biciclette e poi con le automobili. E per celebrare questi 210 anni di storia fra moda e motori, il marchio del Leone ha optato per eventi specifici - anche digital - che elenchiamo qui sotto: