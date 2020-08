La BMW Serie 8 Coupé è arrivata sul mercato ormai da circa due anni. Da allora, la casa tedesca ha introdotto la Cabrio, la Gran Coupé a quattro porte e la versione più spinta M8.

Nonostante sia ancora troppo presto per un aggiornamento di metà vita, alcune foto spia fanno presagire che qualcosa stia davvero bollendo in pentola. Secondo alcune indiscrezioni in casa BMW starebbero pensando ad un motore sistemato in posizione centrale. Sarà davvero così?

AAA…cercasi camuffamenti

A prima vista, sembra tutto al proprio posto, ma se si fa un po' più di attenzione, si notano dei dettagli particolari, anche se quel che ci interessa in realtà è completamente nascosto.

Fotogallery: BMW Serie 8, le foto spia a motore centrale

19 Foto

I finestrini laterali posteriori sono spariti, sostituiti da prese d'aria e coperture oscurate. Anche il lunotto è in parte coperto, come se si volesse raffreddare qualcosa.

Il diffusore del paraurti posteriore è stato rivisto nel design ed anche i tubi di scarico sembrano più grandi rispetto a quanto si è abituati a vedere sulle altre serie 8.

Ulteriori indiscrezioni

All'inizio dell'anno si vociferava già che la Casa avesse rinunciato al progetto di realizzare la sua supercar ibrida BMW Vision M Next Concept, che tra l'altro avrebbe beneficiato di un layout di propulsione molto simile.

Fotogallery: BMW Vision M Next Concept

27 Foto

Anche se non fosse così, al momento non ci è dato sapere quale siano i veri piani di BMW e possiamo solamente basarci su quel che si vede in queste prime foto spia. Via alle scommesse!